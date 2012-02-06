Top model holding



T24- İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesi, dünyanın en çok kazanan 20 modelinin yıllık kazancını ortaya koydu. Listeye göre, 20 modelin yıllık toplam kazancı 579 milyon sterlini (1.6 milyar TL) buluyor.











Milliyet'teki haberde yer alan listede, iç çamaşır ticaretine soyunarak gelirini katlayan Brezilyalı top model Gisele Bündchen, yıllık 96 milyon sterlinle (266 milyon TL) başı çekti. Bündchen’ı, başarılı televizyon sunuculuğuyla gelirini 57 milyon sterline (158 milyon TL) çıkaran ABD’li top model Tyra Banks izledi. Banks’in hemen ardında üçüncü sırada 51 milyon sterlinle (141 milyon TL) ABD’li Christie Brinkley bulunuyor.



Adriana Lima sonuncu olabildi



Listede ilk 10’u oluşturan diğer zengin modeller, sırasıyla şöyle yer aldı:

- Kate Moss - 50 milyon sterlin (138.5 milyon TL)

- Heidi Klum - 45 milyon sterlin (125 milyon TL)

- Elle Macpherson - 38 milyon sterlin (105 milyon TL)

- Claudia Schiffer - 35 milyon sterlin (97 milyon TL)

- Naomi Campbell - 31 milyon sterlin (86 milyon TL)

- Milla Jojovich - 23 milyon sterlin (64 milyon TL)

- Adriana Lima - 22 milyon sterlin (61 milyon TL)

