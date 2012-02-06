T24 LogoT24 Logo
Magazin

Top model holding

Daily Mail gazetesi, dünyanın en çok kazanan 20 modelinin yıllık kazancını ortaya koydu.

06 Şubat 2012 02:00


T24-  İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesi, dünyanın en çok kazanan 20 modelinin yıllık kazancını ortaya koydu. Listeye göre, 20 modelin yıllık toplam kazancı 579 milyon sterlini (1.6 milyar TL) buluyor.
 




Milliyet'teki haberde yer alan listede, iç çamaşır ticaretine soyunarak gelirini katlayan Brezilyalı top model Gisele Bündchen, yıllık 96 milyon sterlinle (266 milyon TL) başı çekti. Bündchen’ı, başarılı televizyon sunuculuğuyla gelirini 57 milyon sterline (158 milyon TL) çıkaran ABD’li top model Tyra Banks izledi. Banks’in hemen ardında üçüncü sırada 51 milyon sterlinle (141 milyon TL) ABD’li Christie Brinkley bulunuyor.


Adriana Lima sonuncu olabildi


Listede ilk 10’u oluşturan diğer zengin modeller, sırasıyla şöyle yer aldı:
- Kate Moss - 50 milyon sterlin (138.5 milyon TL)
- Heidi Klum - 45 milyon sterlin (125 milyon TL)
- Elle Macpherson - 38 milyon sterlin (105 milyon TL)
- Claudia Schiffer - 35 milyon sterlin (97 milyon TL)
- Naomi Campbell - 31 milyon sterlin (86 milyon TL)
- Milla Jojovich - 23 milyon sterlin (64 milyon TL)
- Adriana Lima - 22 milyon sterlin (61 milyon TL)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24