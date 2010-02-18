Top Model Candice İstanbul’a geliyor

Geçtiğimiz yıl Hadise’yi reklam kampanyasının yüzü yaparak büyük ses getiren Yedigün bu kez dünyaca ünlü top model Candice’yi İstanbul’a getiriyor.

Foto Galeri



Serdar Ortaç’la ses getiren konserlere imza atan, geçtiğimiz yıl Hadise ile başarılı bir reklam kampanyasını sürdüren Yedigün bu kez dünyaca ünlü bir top modeli İstanbul’a getiriyor. Bu yıl düzenlenecek büyük bir tanıtım kampanyasının önemli bir parçası olacak olan ve Yedigün reklamlarında oynayacak Candice Swanepoel Güney Afrika doğumlu. 21 yaşındaki genç model 1.75 cm boyunda ve 84-60-86 ölçüleriyle ve 34 bedeniyle dikkat çekiyor. 16 yaşından itibaren uluslar arası modellik yapmaya başlayan Candice, 2005 yılında Yunanistan’da Vogue dergisine kapak olmayı başarmış. Yedigün’ün reklam çekimlerinde yer almak üzere önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek olan ünlü model aynı zamanda Yedigün’ün düzenleyeceği lansman partisine de katılacak.

Üç yıldır Victoria's Secret moda şovlarında podyuma çıkan Candice Swanepoel, genç yaşına rağmen dünyanın en büyük moda evleriyle çalıştı. Alice Roi, Amuleti J, Marc Valvo, Cynthia Rowley, Heatherette, Philosophy di Alberta Ferretti, Sass & Bide, Ter et Bantine, Trussardi, Zang Toi, Bluegirl, Agatha Ruiz de la Prada,Amuleti J, Baby Phat, Betsey Johnson, Charlotte Ronson Candice Swanepoel’ın çalıştığı dünyaca ünlü moda evlerinden sadece bir kaçı.