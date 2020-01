Tonya, sonbaharda ayrı güzel

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- HER mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Trabzon\'un Tonya İlçesi\'nde doğa, sonbaharda da ayrı bir görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte, sonbaharın güzellikleri ortaya çıktı. Sonbaharda doğanın farklı bir renge bürünmesiyle her köşe görenlerine ayrı bir tablo görünümü sunuyor. Özellikle Trabzon’un Tonya İlçesi de bu güzelliklerin yoğun görüldüğü yerlerden biri. Sonbaharın gelmesi ve yaprakların sararmasıyla ilçe yaylalar, yerleşim alanları, vadiler ve ormanların eşsiz görüntüsüyle özellikle fotoğraf tutkunu olanların da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Orman ve doğal güzelliği ile bölgede başta vargit çiçeklerinin pembe ve beyaz görüntülerinin yanı sıra bir çok endemik bitkinin kızıla boyanmış hali, ağaçların yeşili unutan ve sarıya dönen yaprakları ise doğaseverlere görsel bir şöleni izleme fırsatı sunuyor. Doğal güzelliği ile her mevsim farklı bir güzellik kazanan bölgede sonbaharın kendine özgü renkleri güneşle birlikte de ayrı bile uyum sağlayarak yaşanan şölene ayrı bir güzellik katıyor.

Bölgedeki sonbaharın yeni yüzü, kentlerdeki yaşanan kalabalıktan ve gürültüden kaçmak isteyenlere de bölgede günübirlik yürüyüşle doğayla iç içe bir yaşam fırsatı da tanıyor.



