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Yaşam

TONY CURTIS'A SON VEDA LAS VEGAS (A.A)

05 Ekim 2010 12:14

-TONY CURTIS'A SON VEDA LAS VEGAS (A.A) - 05.10.2010 - Amerikalı oyuncu Tony Curtis'ın ailesi ve sevenleri 85 yaşında ölen sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak üzere Las Vegas'ta bir araya geldi. Sanatçının altıncı ve son eşi Jill, ''O kelimenin tam anlamıyla gerçek bir sinema yıldızıydı ve yaşamının her dakikasını sevdi'' ifadesini kullandı. Sanatçının Janet Leigh ile evliliğinden olan kızı Jamie Lee Curtis da ''Mesele ne olursa olsun yanıt 'sevgi'. Bu cümleyi babamın hatırası olarak hatırlayın'' diye konuştu. Sanatçının cenaze törenine California Valisi olan eski oyuncu Arnold Schwarzenegger de katıldı.

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