-TONY CURTİS ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Beyaz perdenin dev ismi Tony Curtis 85 yaşında yaşamını yitirdi. Macar asıllı ABD'li aktörün kızı Jamie Lee Curtis, babasının öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi. Gerçek ismi Bernard Schwarts olan Curtis 1925 yılında New York'ta doğdu. 1949’da çevirdiği "Criss Cross" adlı filmle beyaz perdeye adım atan Curtis, "City Across the River" (1949), "Francis the Talking Mule" (1950), "Flesh and Fury" (1952) ve "No Room for the Groom" (1952) gibi filmlerde rol aldı. 1953’te, Janet Leigh’le birlikte ünlü sihirbaz Harry Houdini'nin yaşamını konu alan "Houdini" adlı filmde rol alan Tony Curtis, 1956’da da Burt Lancaster ve Gina Lollobrigida ile "Trapez'de" oynadı. 1959’da ise Marilyn Monroe ve Jack Lemmon ile "Some Like It Hot" (Bazıları Sıcak Sever) adlı komedi filminde yer aldı. Bugün bile Hollywood’un en çok sevilen komedilerinden biri olarak kabul edilen filmde Tony Curtis ve Jack Lemmon kadın kılığındaydılar.