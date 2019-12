Tony Curtis öldü

T24- Macar asıllı Amerikalı Hollywood yıldızı Tony Curtis, Amerika'daki evinde 85 yaşında hayata veda etti.





'Spartaküs' ve 'Some Like It Hot' (Bazıları Sıcak Sever) gibi unutulmaz yapımlarda yer alan ünlü oyuncu, ailesinden yapılan açıklamaya göre yatağında, huzur içinde dünyadan ayrıldı.



Gerçek ismi Bernard Schwarts olan aktör 1925 yılında New York'da dünyaya geldi. Babası Budapeşte'de amatör olarak aktörlük yapmış bir göçmendi. Aktör henüz 8 yaşındayken ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeni ile küçük kardeşi Julius ile bir süre yetimhanede yaşamak zorunda kalmıştı.





Aktör II.Dünya Savaşı'nda oruya katılmış, ordudan döndükten sonra ise drama okuluna başlamış. 1948 yılında Universal Studios’tan teklif alınca ailesiyle birlikte Californiya’ya yerleşti, birkaç film yaptı ve o dönemde çoğu yıldızın yaptığı gibi ismini değiştirerek Tony Curtis adını aldı.



Curtis'in rol aldığı ilk film 1949’da çevirilen "Criss Cross"du. 1959’da ise Marilyn Monroe ve Jack Lemmon ile Some Like It Hot ( Bazıları Sıcak Sever )adlı komedi filminde oynadı. Bugün bile Hollywood’un en çok sevilen komedilerinden biri olarak kabul edilen filmde Tony Curtis ve Jack Lemmon kadın kılığındaydılar.



Birçok ödüle sahip oyuncu 1959'da rol aldığı 'The Defiant Ones' filmi ile Oscar'a aday gösterilmişti.



Curtis tam altı kez evlenmişti.





Ünlü aktörün rol aldığı diğer filmlerden bazıları ise şöyle: Janet Leigh ile birlikte ünlü sihirbaz Harry Houdini’nin yaşamını konu alan "Houdini", Burt Lancaster ve Gina Lollobrigida ile "Trapez’, Sex and the Single Girl, Casanova & Co.