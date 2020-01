Tony Cragg'in ahşap heykeli 937 bin liraya satıldı

İstanbul'da düzenlenen müzayedede, ünlü heykeltıraş Tony Cragg'in "Over The Earth" adlı ahşap eseri, 937 bin 500 liraya satıldı.

Beyaz Müzayede tarafından Orjin Sanat Merkezi'nde düzenlenen "36. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi"nde, 164 sanatçının 339 eseri açık arttırmaya sunuldu.

haberler.com'un haberine göre; müzayedede, dünyanın yaşayan efsane heykeltıraşı olarak kabul edilen Britanyalı sanatçı Tony Cragg'in 2013 yapımı "Over The Earth" adlı ahşap heykeli, 937 bin 500 liraya Alman bir sanatsever tarafından satın alındı.

Müzayedede, Nejad Melih Devrim'in 1953 yapımı tuval üzerine yağlı boya "Abstrait Noir" adlı eseri 812 bin 500, Erol Akyavaş'ın 1986 yapımı tuval üzeri karışık teknik eseri "Ferman" 750 bin, Ömer Uluç'un 1985 yapımı tuval üzerine akrilik "Tanker" adlı eseri 469 bin, ressam Burhan Doğançay'ın 1974 yapımı tuval üzerine yağlıboya eseri "Big Elephant" 312 bin 500 liraya satıldı.

Neşe Erdok'un tuval üzerine yağlı boya 2001 yapımı "Adahan Oteli", Mehmet Güleryüz'ün tuval üzerine yağlı boya 1985 yapımı "Birden Bir Melek Geçti", Fahrelnissa Zeid'in "Yer Gök Kırmızı" ve Mübin Orhon'un 1957 yapımı "Beyaz Soyut" adlı eserler ise 281 bin liradan alıcı buldu.