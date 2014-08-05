Tony Blair'in baldızı Booth: Filistin sayesinde Müslüman oldum

İngiltere'nin eski Başbakanı ve Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair'in Müslüman baldızı Lauren Booth, Müslüman olmasında Filistin ve Gazze'ye yaptığı seyahatlerin ve Filistin halkının cesaretinin büyük etkisi olduğunu söyledi. Booth, "Tony Blair, belki de şu anda Bahamalar'da tatildedir. Filistin halkına, kadınlarına, çocuklarına hiçbir yararı yok ve görevinden hemen istifa etmelidir. Eğer onu bulursanız onu aradığımı söyleyin" dedi.

Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in kız kardeşi olan ve 2010 yılında İslamiyet'i seçen 47 yaşındaki Booth, İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında AA muhabirine konuştu.

Booth, ABD'nin İsrail'i silahlandırdığını, dolasıyla yaptığı kınamaları samimi bulmadığını belirterek, ülkesi İngiltere'nin ise İsrail ile yaptığı askeri anlaşmaları gözden geçirmekte olduğu açıklaması yaptığını hatırlattı. Buna rağmen İngiltere'nin İsrail ile silah anlaşmalarını iptal etmeyeceğini düşündüğünü dile getiren Booth, "Yine de hükümetin anlaşmaları gözden geçireceğini söylemesi baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu da iyi bir şey" dedi.

Lauren Booth, Gazze'deki krizin Birleşmiş Milletler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ve İsrail'e yönelik yaptırımlarla son bulabileceğini düşündüğünü ifade etti. Gazze halkının Allah'ın adaletine inandığını belirten Booth, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bu saldırılara karşı yıkılmayarak bir arada durabiliyorlar. Müslümanlar, çocuklar öldürülürse cennete gideceklerini biliyor. Ancak çocukların korkunç şekilde yaralanmasından dolayı çok üzülüyorum. İsrail, Gazze'de bilerek sakat bir nesil yaratıyor. Bunun yükü dünyanın omuzlarındadır. Her yaralanan çocuğun sorumluluğu bizim ayıbımızdır."

“Tekrar gitmek isterim”

Booth, 2008 yılından bu yana birkaç kez Gazze'ye giderek yardım götürdü. Gazze'ye tekrar gidip gitmeyeceği sorusu üzerine Booth, "Yarın ya da gelecek hafta, en kısa zamanda, insanların yanında olmak ve yardım etmek için Gazze'ye tekrar gitmek isterim. İnşallah Gazze yeniden inşa edilecek ve çok güzel bir yer olacak" yanıtını verdi.

Dört yıl önce Müslüman olmasında Filistin'e ve Gazze'ye yaptığı seyahatlerin büyük etkisi olduğunu ifade eden Booth, "Filistin halkının cesaretinin büyük etkisi var. Orada gördüklerim minnet duygusunu ve neden hayatta olduğumuzu düşünmemi sağladı. Filistin halkına bana bunu öğrettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gazze saldırılarıyla ilgili duyarlı sözlerine saygı duyduğunu belirten Booth, uluslararası camianın Gazze ile ilgili daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

'Belki de şu an Bahamalar’dadır'

Booth, kız kardeşinin eşi ve Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair'i ise görevini yerine getirmemekle suçladı. Booth, "Tony Blair, belki de şu anda Bahamalar'da tatildedir. Filistin halkına, kadınlarına, çocuklarına hiçbir yararı yok ve görevinden hemen istifa etmelidir. Eğer onu bulursanız onu aradığımı söyleyin" diye konuştu.

"Peace Trail" isimli yardım kuruluşunun kurucularından olan Lauren Booth, Filistin'deki ofisleri aracılığıyla Gazze halkına yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.