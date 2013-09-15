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Dünya

Tony Blair'in oğlu Türk kızı ile evlendi

İngiltere'nin eski başbakanlarından Tony Blair'in oğlu Euan Blair, Türkiye'nin eski devlet bakanı Mehmet Altınsoy'un torunuyla evlendi

15 Eylül 2013 11:05

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in oğlu Euan Blair, eski devlet bakanlarından Mehmet Altınsoy'un torunu Türk asıllı Suzanne Ashman ile dünya evine girdi.

Genç çift, Bickinghamshire Kilisesi'ndeki törenle evledi.

Kilise töreninin ardından davetliler, Tony Blair'in malikanesinde gerçekleşen düğüne katıldı.

İngiliz basınının yoğun ilgi gösterdiği düğünün davetli listesi, güvenlik açısından çok gizli tutuldu.

25 yaşındaki Ashman'ın 8 yıldır Euan Blair ile arkadaş oldukları belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'da politika ve felsefe bölümünü bitiren Suzanne Ashman, analist olarak çalışıyor.

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