Tony Blair: İkinci bir Brexit referandumu olmalı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, seçmenlerin ikinci bir referandumla Avrupa Birliği ile devam eden Brexit müzakerelerine ilişkin fikir beyan etmeleri gerektiğini söyledi.

İskoç gazete The National ile gerçekleştirdiği röportajda, “Yeni ilişkinin şartları hakkında bir şey görene kadar boşanma üzerinde bir söz hakkımız yok. Bu seçim olur ya da referandum olur, ama son sözü yine halk söylemeli” dedi.

Son aylarda Brüksel ile Brexit müzakerelerinin kesintiye uğraması İngiltere’nin AB’den herhangi bir ticaret anlaşması imzalanamadan ayrılacağı ihtimalini yükseltiyor ve böyle bir ayrılığın ekonomik sonuçları çok ağır.

Yeni yapılan bir ankete göre İngiliz seçmenlerde herhangi bir ticaret anlaşması yapılmadan AB’den ayrılmak ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) hükümlerine göre ticaret yapmak isteyenlerin oranı yüzde 37’ye yükseldi.

Ankete göre seçmenlerin sadece yüzde 25’i bir anlaşma yapılana kadar ortak pazarda kalmak için bir geçiş dönemi olması gerektiğini savunuyor.

Brexit’ten tamamen vazgeçilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 23. Brexit referandumunda AB’den ayrılmaya “Evet” diyen seçmenlerin yüzde 62’si anlaşmasız bir ayrılık isterken, “Hayır” diyenlerde bile bu oran yüzde 13.

Tüm bu sonuçlar İngiliz seçmenin müzakerelerdeki yavaşlıktan rahatsız olduğuna işaret ediyor.

Müzakerelerin uzaması ve netlik kazanmamasıyla birlikte birçok politikacıya referandumdaki taraflarından pişmanlık duyup duymadıkları soruluyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmanın ciddi sonuçları olacağına dikkat çekiyor ve yine seçim olsa tekrar birlikte kalma yönünde oy kullanacağını söyledi.

AB yanlısı kampanyanın önemli isimlerinden Owen Smith ise yeni bir referandum için çağrı yapsa da bu görüşü kimsenin dikkate almadığını söyledi. (Fotoğraflı)