Tony Bennett'a 2016'da Alzheimer teşhisi konulduğu açıklandı

T24 Dış Haberler

94 yaşındaki şarkıcı Tony Bennett, kendisine Alzheimer teşhisi konulduğunu açıkladı.

AARP dergisinden John Colpatino'nun hazırladığı haberde 94 yaşındaki şarkıcıya 2016 yılında teşhisin konulduğu belirtildi.

Colpatino, "Bennett hala aile üyelerini tanıyabilse de eşi Susan'a göre her zaman nerede olduğundan ve çevresinde meydana gelenlerden emin olamıyor. Anahtar veya çatal gibi objeler bile ona gizemli gelebiliyor.

Bennett, Lady Gaga ile düetlerinden oluşan bir albüm daha yayınlamaya hazırlanıyor. Albümde 2018 ile 2020 arasında kaydedilen şarkılar olacak. İkili 2014 yılında da Cheek to Cheek adında bir albüm yayınlamıştı.