Tönük: MGK Genel Sekreteri beni tehdit etti, öldürülmek istendim, kızım kaçırıldı

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a yönelik 1988 yılında ANAP Kongresi’nde Kartal Demirağ tarafından düzenlenen silahlı suikast girişimini araştırmakla görevlendirilen Savcı Uğur Tönük ifadesinde, soruşturmayı bırakması için dönemin MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’nun aracılarla tehdit ettiğini, kendisine de Malatya’da ateş edildiğini ve kızının kaçırıldığını anlattı.

Turgut Özal’a yönelik soruşturmada dinlenen Savcı Uğur Tönük, suikast girişimini araştırdığı sırada dönemin MGK Genel Sekreteri Yirmibeşoğlu’nun aracılarla tehdit ettiğini söyledi.

Arzu Yıldız’ın Taraf’taki haberine göre, Tönük’ün ifadesinde öne çıkan ayrıntılar şöyle:

“Ben o dönemde Yargıtay Başsavcı Yardımcısı olarak görev yapıyordum. Sonra Yargıtay üyeliğine seçildim. Ben bu suikasttan önce Kemal Horzum olayının tahkikatını yapıyordum. Sonra beni bu olayla görevlendirdiler. Başlangıçta ben bu olayla ilgili olarak Emniyet’ten yardım aldım. Bilgi aldığım başka kurumlar da olabilir. Tahkikatla ilgili herhangi bir rapor hazırlamadım. Çünkü beni İstanbul Ulus’ta bir villaya çağırdılar. Üç kişi vardı. İsimlerini söylemediler ben de ulaşamadım. Sonrada herhangi bir yerde kimliklerini tespit edecek bilgiye ulaşamadım. Bana ‘Paşamız bu tahkikatı yapmanızı istemiyor’ dediler. Bu paşa dönemin MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’ydu. Ortam çok gergindi. Hatırladığım kadarıyla mealen ‘Bu soruşturmayı bırak, işi karıştırma çek git, yoksa senin akıbetin de iyi olmaz’ gibi benzer ifadeler kullanarak beni tehdit ettiler. Ben bu işin suikast olduğu kanaatini edindim.”

Doğan Paşa vaatte bulundu

“Ayrıca tetiği çeken Kartal Demirağ’ın başka bilinmeyen güçler tarafından yönlendirildiğini, asıl sorumluların bunlar olduğunu fark ettim. Daha sonra Ankara’da MGK Genel Sekreteri Doğan Beyazıt Paşa beni ‘Bir işim var’ diye çağırdı. Bana bizzat ‘Seni Toplumla İlişkiler Başkanlığı’na getireceğim. Ancak benim dediğim kararları vereceksin’ dedi. Aramızda münakaşa çıktı. Ben ona hakaret falan ettim. Bu olaydan 10 gün sonra isteğimle emekli oldum...



Toplumla İlişkiler Başkanlığı, başında Sabri Yirmibeşoğlu’nun olduğu, MİT, Emniyet, CIA ve Dışişleri temsilcilerinin bulunduğu özel bir kurumdu. Bu kurum askeri açıdan önemliydi. Sanırım benden çok daha önemli işler isteyecekleri için benden bunu istediler. Sabri Yirmişbeşoğlu beni bizzat tehdit etmedi. Bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Ancak Ulus semtinde MİT bürolarının olduğunu biliyorum.”

Silahı Demirağ’a polisler verdi

“Suikast eylemi sırasında silahın kongre salonuna nasıl girdiğine dair bir delil o dönemde yoktu. Ancak silahı Kartal Demirağ’a polislerin verdiğini düşünüyorum. Soruşturma sırasında kullanılan silahın kriminal incelemesi emniyetçe kullanılan silahlarla ya da askeriyede kullanılan silahlarla aynı olmadığına dair araştırma benim soruşturmamda dosya içerisinde yoktur. Bununla ilgili net bilgim yoktur.”

Özal’a suikastı anlattım

“Ben suikasttan sonra Turgut Özal ile İstanbul Harbiye Orduevi’nde buluştum. Konuyu bizzat arz ettim. Ben olay hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Yukarı da bahsettiğim gibi tek bir şahsın yapmadığını bahsettim. Bu konuyla ilgili Ahmet Özal da benimle birkaç defa konuştu.”

‘Kızımı kaçırdılar’

“Özal suikastıyla ilgili Malatya’da incelemeye gitmiştim. Ben Battal Gazi İlçesi’nde yol kenarında otururken bir araç yaklaştı ve içerisinden birkaç el silah sesi geldi. Kendimi yere atıp başka bir araca binmek suretiyle olaydan yara almadan kurtuldum. Olaydan sonra on gün eve gitmedim. Eve gitmediğim için eve gidip ‘Baban kayboldu’ diye kızım Gülsefa’yı alıp götürmüşler. Bu sırada kızım üniversite öğrencisiydi. Kızımı evden alıp götürenlerin resmî şahıslar olduğu kanaatindeyim. Bunun sebebinin de beni arayıp bulmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o dönemde de evde değildim. Ben Malatya’da tahkikata yalnız gittim. Eşim ve çocuklarım evde kalmışlardı. Kaçırma olayı bahsettiğim gibi oldu. Eşim ve çocuklarım evde kalmışlardı.”

‘Demirağ, tek başına değildi’

Turgut Özal’a suikast girişimlerine ilişkin bugüne kadar birçok siyasi, hukuk adamı ve Özal’ın yakını çeşitli iddialarda bulundu. Dile getirilen iddiaların bazıları şöyle:



» Anavatan milletvekili Faik Tarımcıoğlu suikast sırasında salonda makineli tüfekli bir kişinin daha olduğunu ve kargaşadan yararlanıp kaçtığını söyledi. Suikasttan sonra Kartal Demirağ’ın kullandığı silahın yalnızca iki kez ateş edilebilen bir silah olduğu ortaya çıktı.



» Korkut Özal, Turgut Özal’ın kendisine yapılan suikastı soruşturduğunu ve arkasındaki güç konusunda bir noktaya kadar geldiğini ancak gerçeği anlayınca “Madem öyleyse, kalsın...” dediğini ileri sürdü. Korkut Özal kardeşinin kendisine olayın arkasındaki örgütü söylediğini ancak ağabeyi müsaade etmediği için açıklamayacağını ifade etti.



» Özal suikastının soruşturulmasıyla ilgili kurulan komisyona, dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’nun engel olduğu iddia edildi. Özal, Emlakbank’ı dolandırmakla suçlanan Afyonlu işadamı Kemal Horzum’dan suikast konusunda kuşkulandığı için, Horzum’u soruşturan Komisyon’un, suikast işiyle de ilgilenmesini istedi.



» TBMM’de kurulan Horzum Araştırma Komisyonu üyesi Uğur Tönük, Komisyon’a “Kartal Demirdağ’ın Afyon Dazkırı’da 1974-77 kurulan kontrgerilla teşkilatında yetiştiğini tespit ettik” dedi.