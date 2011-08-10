Tonlarca hafriyat denize dökülüyor!

T24 - Zonguldak Ereğli'de yapılan duble yol çalışmasından çıkan hafriyatın denize dökülmesi tepki çekti. Çevreciler, "Devlet eliyle katliam üzücü" derken valiliğin açıklaması çarpıcıydı. Vali Erdal Ata, "Hafriyatı dökecek başka alan yok" dedi.











Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde duble yol çalışması var.



Özel bir firmaya ihale edilen çalışma iki yıldır sürüyor. Ancak yol açılırken deniz dolduruluyor.





Valilik çalışmalar sırasında çıkan hafriyatın döküleceği alan olarak Kozlu beldesi Ilıksu mevkiindeki deniz kıyısını belirledi.



İki yıldır her gün kamyonlarla taşınan toprak, yol kenarındaki uçurumdan denize doğru boşaltıyor.



Günde ortalama 50 kamyon hafriyatın döküldüğü deniz kıyısındaki yeşil örtü tamamen yok oldu.



Valilige göre ise, "Hafriyatı dökecek başka olan yok ve hafriyat denizi kirletmiyor."





Çalışmayı yürüten firmaya 4 ay önce 35 bin lira ceza kesilmişti. Ancak şimdi herhangi bir yaptırım yok. Kamyonlar denizi doldurmaya devam ediyor...



