Toni Kroos'a 120 milyon Euro'luk yeni sözleşme

Real Madrid, Alman futbolcusu Toni Kroos’la sözleşme yenilemek istiyor. Bir süredir görüşen tarafların yakında altı yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Teknik direktör Zinedine Zidane, Kroos’un özellikle takımda kalmasını isteyince, kulüp yönetimi de Alman futbolcuyla anlaşabilmek için tüm şartları zorluyor.



Bild Gazetesi’nin haberine göre ise Toni Kroos, Real Madrid’le birçok konuda anlaştı. Gazete, İspanyol kulübün, 26 yaşındaki yıldız futbolcuya altı yıllık sözleşme karşılığında 120 milyon Euro ödemeye hazır oluduğunu yazdı.

En çok kazanan Alman futbolcu olacak

Kroos, kulübüyle yıllık ücret konusunda anlaşırsa, en çok kazanan Alman futbolcu olarak tarihe geçecek. Alman futbol tarihinde en yüksek ücreti Thomas Müller alıyor.



Müller, Bayern Münih ile yaptığı sözleşme gereği yılda 15 milyon Euro alıyor. Manchester United’ın kadro dışı bıraktığı Bastian Schweinsteiger ise yıllık 14 milyon Euro kazanıyor. En çok kazanan Alman futbolcu sıralamasında İlkay Gündoğan ise 12 milyon Euro ile üçüncü sırada.