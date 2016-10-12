T24 LogoT24 Logo
Spor

Toni Kroos'a 120 milyon Euro'luk yeni sözleşme

Real Madrid, Alman futbolcuya 6 yıllık yeni sözleşme önerdi

12 Ekim 2016 15:07

Real Madrid, Alman futbolcusu Toni Kroos’la sözleşme yenilemek istiyor. Bir süredir görüşen tarafların yakında altı yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane, Kroos’un özellikle takımda kalmasını isteyince, kulüp yönetimi de Alman futbolcuyla anlaşabilmek için tüm şartları zorluyor.

Bild Gazetesi’nin haberine göre ise Toni Kroos, Real Madrid’le birçok konuda anlaştı. Gazete, İspanyol kulübün, 26 yaşındaki yıldız futbolcuya altı yıllık sözleşme karşılığında 120 milyon Euro ödemeye hazır oluduğunu yazdı.

 

En çok kazanan Alman futbolcu olacak

 

Kroos, kulübüyle yıllık ücret konusunda anlaşırsa, en çok kazanan Alman futbolcu olarak tarihe geçecek. Alman futbol tarihinde en yüksek ücreti Thomas Müller alıyor.

Müller, Bayern Münih ile yaptığı sözleşme gereği yılda 15 milyon Euro alıyor. Manchester United’ın kadro dışı bıraktığı Bastian Schweinsteiger ise yıllık 14 milyon Euro kazanıyor. En çok kazanan Alman futbolcu sıralamasında İlkay Gündoğan ise 12 milyon Euro ile üçüncü sırada.

ETİKETLER

real madridtoni krooszinedine zidanethomas müllerbastian schweinsteigerilkay gündoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24