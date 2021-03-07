Toni Kroos: Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla ilgili sözlerim sonrası Nazi ilan edildim

Real Madrid'de top koşturan Alman yıldız Toni Kroos, Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla ilgili sözleri sonrasında Nazi ilan edildiğini söyledi.

2018 Dünya Kupası'nın ardından Almanya'daki ırkçı tutum sonrası milli takımı bırakan Mesut için Toni Kroos, "Mesut daha iyi bir vedayı hak etmişti ama milli takımı bırakma şekli şık değil" demişti.

Kroos, "Bu eleştirilerim sonrasında birçok insan için bir anda Nazi ilan edildim. Sarışın, mavi gözler... Birçok insan için bu profile uyuyor ancak bunun üstesinden geldim" diye konuştu.