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Dünya

Tonga: Yanardağ patlaması ve tsunamiden nüfusun yüzde 84'ü etkilendi

Çok sayıda insanın yaşadıkları bölgede gıda ve suya erişimi kesildiği için yer değiştirmek zorunda olduğu biliniyor

24 Ocak 2022 10:59

Yanardağ patlaması ve tsunaminin meydana geldiği Tonga'da hükûmet, 105 binlik nüfusun yüzde 84'ünün kül düşmesi ve tsunamiden etkilendiğini açıkladı. 

Pasifik ülkesi Tonga'da geçen hafta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami, binaları, köyleri yok etti. Şu ana kadar tsunami kaynaklı üç kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Hükûmetten yapılan açıklamada çoğunluğu Nomuko adasından olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda insanın yaşadıkları bölgede gıda ve suya erişimi kesildiği için yer değiştirmek zorunda olduğu biliniyor. 

Geçen haftadan bu yana uluslararası yardım taşıyan gemi ve uçaklar Tonga'ya ulaşabiliyor. Yanardağ patlamasının ardından adadaki tek havalimanı küllerle kaplanmış, erişim kesilmişti. 

Adanın iletişim hatlarının kesilmesiyle, uluslarası toplum,  felaketin ilk günlerinde Tonga'dan haber alamamıştı. 

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