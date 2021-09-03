Tonga Kraliyet Ailesi, eski kralın Avustralya'da işlenen bir cinayetin 'üzerini örttüğü' iddialarını yalanladı

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Tonga Kraliyet Ailesi, hayatını kaybeden eski Kral Taufa’ahau Tupou IV'ün Avustralya'da yaklaşık 40 yıl önce işlenen bir cinayetin üstünün örtülmesine yardımcı olduğu iddialarını reddetti.

Brown'un yanmış cesedi, yanmış bir arabanın içinde 1984 yılında Sidney'de bulunmuştu.

Herald Sun gazetesi geçen yıl polise verilen bir ifadede bahisçi Bill Waterhouse'un kendisine borçlu olan birinden parasını alması için iki Tonga vatandaşını tuttuğunu, ancak bu kişilerin Brown'ı öldürdüğünün iddia edildiğini aktarmıştı.

8 sayfalık ifadede kralın, Tonga vatandaşlarının ülkeden kaçmasına yardım ettiği iddia ediliyordu.

Tonga Kraliyet ailesi, salı günü yayımladığı açıklamayla iddiaları reddetti.

Waterhouse, 1970 ile 1995 yılları arasında Tonga'da başkonsolosluk yapmıştı. Waterhouse'ın eşi de iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.