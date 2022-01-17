Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Peru'da iki kişi yüksek dalgalar nedeniyle boğularak hayatını kaybetti

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Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Tonga yakınlarında, cumartesi günü suyun altındaki yanardağ patlamasının ardından Peru'da meydana gelen yüksek dalgalar sebebiyle iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre ölümler, Lambayeque bölgesindeki bir kumsalın açıklarında meydana geldi.

Peru polisi, cesetlerin Naylamp Kumsal Polis Merkezi'nde görevli memurlar tarafından bulunduğunu duyurdu. Bölgede, "Normal üzeri dalgalar" nedeniyle suya girmek yasaklanmıştı.

Medyada yer alan görüntüler kuzey ve merkezi Peru'da işyerleri ve evlerin deniz suyu ile dolduğunu göstermişti.

Cumartesi günü meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Japonya ve birçok Güney Pasifik adasında tsunami alarmı verilmişti.