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Yaşam

Ton balığı 2012'ye kadar tükenebilir

15 Nisan 2009 17:39


Aşırı avlanmaya son verilmezse Ton balığının 2012'ye kadar tükenme tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) araştırmasına göre, mevcut av kotalarının korunması halinde üreme çağındaki Atlantik ton balığı üç yıl içinden tükenmiş olacak.

Vakıf, orkinos olarak da bilinen ton balığının soyunu devam ettirmesini sağlamak için, balıkların üremek için Akdeniz'e yüzdüğü mayıs ve haziran aylarındaki avlanmayı tamamen durdurmak gerektiğini bildirdi.

Daily Mail'in haberine göre, WWF'den Sergi Tudela, balıklar soyu tükenme tehlikesi içindeyken av sezonunu açmanın "affedilemez" olduğunu söyledi.

Japonların ünlü Suşi yemeğinde kullanılan ton balığına Japonya'dan talebin fazlalığı da son 10 yılda Akdeniz'deki avcılığın artmasına yol açtı. Çoğu balıkçı, av sırasında ton balıklarını takip için yasadışı olarak keşif uçakları kullanıyor.

WWF, yaklaşık yarım ton gelen olgun bir ton balığının ortalama ağırlığının 1990'lardan beri yarıya indiğini bildirdi. Bunun ton balığının çoğalmasında önemli etkisi var, çünkü büyük balıkların daha çok yavrusu oluyor.

Avın, tavsiye edilen kotaları yüzde 47 aştığı belirtiliyor.

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