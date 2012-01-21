Tomris Oğuzalp yaşam mücadelesi veriyor

T24 - 50 yıllık Devlet Tiyatroları sanatçısı Tomris Oğuzalp, ameliyat olduğu hastaneye bağışta bulunmak isterken altından kalkamayacağı bir borçla karşı karşıya kaldı.











50 yıllık Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tomris Oğuzalp’in, ustalık döneminde hak etmediği bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.



"Çalıkuşu", "Üvey anne" gibi dizilerle hafızalara kazınan ve son olarak da "Beyaz Melek" filmiyle ustalığını sergileyen Tomris Oğuzalp’in sanat yaşamı ödüller ve başarılarla dolu.



Ancak 74 yaşındaki usta sanatçı, zor ve çaresiz bir dönemden geçiyor. Star haber'den Özge Birişik'in haberine göre; Bakırköy'de kirada oturduğu tek göz odalı evinde yaşam mücadelesi veriyor.



Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar yüzünden yorgun düşen Tomris Oğuzalp, iki haftadır yatağından kalkamıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılarsa onu daha çok yıpratıyor.



Sanatçı, şu an tek göz kiralık bir evde yalnız yaşıyor ve komşularından aldığı yardımla geçiniyor.



Bu dramın nedeni ise Emekli Sandığı'ndan aldığı maaşına kredi kartı borcu yüzünden haciz konulmuş olması. Emeklilik döneminde rahat etmeyi planlayan Oğuzalp'ın bu duruma düşmesine ise yaptığı bir bağış neden oldu.



İki yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde safra kesesi ameliyatı olan sanatçı, doktoru kendisinden bölüme bir cihaz bağışlamasını isteyince biriktirdiği 20 bin TL kadar parasının üzerini kredi kartı ile tamamladı.



Ancak kredi kartı borcunu bir türlü kapatmayı başaramayan Oğuzalp'in emekli maaşına bir süre sonra haciz konuldu.



Zor günlerinde onun en büyük destekçisi olan komşusu Handan Hanım ünlü oyuncunun kredi kartı borcu yüzünden aylığı kesildiği için bu dramın ortasında kaldığını anlatıyor.



Ancak usta oyuncuyu ne borçları ne de kaldığı ev üzüyor, en şikayetçi olduğu konu vefasızlık:



“Sapasağlamsan karşısında herkesin, o zaman senden iyisi yok. Ama zayıfladın mı sana yardım eden de olmuyor.”



Bu sözlerle gündeme gelen ünlü oyuncuya şimdi destek telefonları geliyor. Oyuncuya sağlık hizmeti sağlayan Bakırköy Belediyesi desteğini artırdı.