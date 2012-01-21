Tomris Oğuzalp iyiliğinin esiri oldu

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Önceki gün bir televizyon kanalına konuk olan 50 yıllık Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tomris Oğuzalp'in ustalık döneminde hak etmediği bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. 80 yaşındaki sanatçı, şu an tek göz kiralık bir evde yalnız yaşıyor ve komşularından aldığı yardımla geçiniyor. Bu dramın nedeni ise Emekli Sandığı'ndan aldığı maaşına kredi kartı borcu yüzünden haciz konulmuş olması. Türkiye'nin hafızasına 'Çalıkuşu'ndan ve 'Hayat Bağları' ile kazınan usta oyuncu, son ev kirasını Fatma Girik'in ödediğini anlattı.Emeklilik döneminde rahat etmeyi planlayan Oğuzalp'ın bu duruma düşmesine ise yaptığı bir bağış neden olmuş. İki yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde safra kesesi ameliyatı olan sanatçı doktoru kendisinden bölüme bir cihaz bağışlamasını isteyince biriktirdiği 20 bin TL kadar parasının üzerini kredi kartı ile tamamladı. Ancak kredi kartı borcunu bir türlü kapatmayı başaramayan Oğuzalp'in emekli maaşına bir süre sonra haciz konuldu. Bugün Gazetesi yazarı Bilal Özcan, Oğuzalp'in birkaç yakın dostunun, borcu kapatmak ve onu bir huzurevine yatırmak için çalıştığını yazdı.