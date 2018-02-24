T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tombi'yi sınıfa döndüren müdür, müdürlüğün bahçesinde de kedi besliyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin sınıfta beslediği 'Tombi' adlı kedinin bir velinin şikayeti üzerine okuldan uzaklaştırıldığını duyunca, çocukların daha fazla üzülmemesi için hayvanın sınıfa girmesine izi

24 Şubat 2018 14:51

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin sınıfta beslediği \'Tombi\' adlı kedinin bir velinin şikayeti üzerine okuldan uzaklaştırıldığını duyunca, çocukların daha fazla üzülmemesi için hayvanın sınıfa girmesine izin veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, müdürlüğün bahçesinde aylardan beri kedi besliyor.
Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, \'Tombi\' adlı kediyi sınıfta beslemeleriyle gündeme geldi. Bir velinin şikayetiyle, bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesiyle sınıftan uzaklaştırılan Tombi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin talimatıyla yeniden sınıfa, derse ve sıraların üzerine döndü.
Hayvan sevgisini bu uygulamasıyla ortaya koyan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, müdürlüğün bahçesinde de aylardır kedi besliyor. İçinde yastıklar olan dört kedi yuvası, soğukta hayvanlar için sıcak bir barınak olurken, mamalarla da sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor. Yahşi, merhameti çocuklara hayvan sevgisiyle de anlattıklarını belirterek, \"Her insanın içinde hayvan sevgisi mutlaka olmalı. Çocuk gelişimi için de çok önemli. Hayvan sevgisi, duygusal erişkinlikte olduğu kadar, onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde önemli bir kriter. Bu olumlu etkiyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHA İZMİR Ticaret BorsasıMilli Eğitim MüdürüYahşiBayraklıTicaret BorsasıTombiHayvanBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24