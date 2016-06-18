Tomas Rosicky EURO 2016'yı kapattı

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) D Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden olan Çek Cumhuriyeti'nde takım kaptanı Tomas Rosicky, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.
EURO 2016'nın resmi twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti takım doktorları, deneyimli oyuncunun Hırvatistan maçında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceğini bildirdi.
D Grubu'nda bir puanla Türkiye'nin önünde üçüncü sırada yer alan Çek Cumhuriyeti, gruptaki son maçını 21 Haziran Salı günü Lens'te ay-yıldızlı ekiple yapacak.