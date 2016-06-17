Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti maçında Türkiye'yi sevindiren skor

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

İlk yarının tamamında baskılı oynayan Hırvatistan, aradığı golü 37. dakikada buldu. Bu dakikada Perisic'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşta, top filelere gitti: 0-1.



Bu golle Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti karşısında devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkinliğini devam ettiren Hırvatistan'da, 59. dakikada Brozovic'ten aldığı topla ceza sahasına giren Rakitic, kaleci Cech'in üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a taşıdı.

76. dakikada Rosicky'nin sağdan ortasında oyuna sonradan giren Skoda'nın kafa vuruşunda, top kalecinin bakışları altında filelere gitti ve Çek Cumhuriyeti farkı 1'e indirdi: 1-2.

88. dakikada Bursaspor forması giyen Sivok ile Hırvatistan defans oyuncusu Vida'nın beraber çıktığı kafa topunda, Vida topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen bir diğer Bursasporlu Necid, karşılaşmanın 89. dakikasında sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu golle Çek Cumhuriyeti, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 beraberliği sağladı.

Karşılamada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Öte yandan, EURO 2016'da ilk defa bir maçta üçten fazla gol oldu.