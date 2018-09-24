Tomarza 4'üncü Ulusal Beydağı tırmanışı gerçekleştirildi

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'de, Tomarza Belediyesi ve Sancak Dağcılık Grubu\'nun ortaklaşa düzenlediği Tomarza 4\'üncü Ulusal Beydağı tırmanışında dağcılar, 3 bin 80 metrelik zirveye çıktı.

Tomarza 4\'üncü Ulusal Beydağı 3 bin 80 metre tırmanışı için yurdun dört bir yanından 119\'u dağcı, 236 kişi, Cumhuriyet Parkı\'nda buluştu. Sancak Dağcılık Grup Kurucusu Hasan Gürbüz, Tomarza\'nın ekonomik ve kültürel değerleri hakkında katılımcıları bilgilendiren bir konuşma yaptı. Toplu taşıma araçları ile 1717 metre yükseklikte bulunan Tomarza ilçesine bağlı Çukuryurt Yaylası kamp alanına ulaşan dağcılar, burada çadır kurdu. Akşam saatlerine doğru Tomarza Belediyesi\'nin yemek ikramı ve kamp ateşinin yakılması ile devam eden programda, Belediye Başkanı Fahrettin Işık dağcılarla ve doğaseverlerle tek tek ilgilenerek, etkinliğe katıldıkları için teşekkür edip, \'katılımcı belgesi\' verdi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri çeşitli müzik aletleri eşliğinde çaldıkları ezgilerle türkü ve şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi, ardından dinlenmeye geçti.

Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında uyanan dağcılar ikram edilen kumanyaları alarak 3 bin 80 metre yükseklikteki Beydağı\'na tırmanışa başladı. Zirve yapan dağcılar, yanlarında getirdikleri kum ve çimento ile bayrak direğini dikip, Türk bayrağını dalgalandırdı.



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