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Yaşam

TOMA'nın yerine 4x4 zırhlı devriye aracı; Hızır

4x4 zırhlı devriye aracı Jeep’e giydirilen Nefer zırhlama sisteminde ise, son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzeme kullanıldı.

09 Kasım 2016 06:46

Kırsal ve kentsel alanlardaki çatışmalarda kullanılmak üzere piyasaya sürülmesi beklenen 4x4 Hızır, MÜSİAD Fuarı'nda görücüye çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, inovatif yeni ürünleri kompozit seramik bazlı ileri teknolojinin kullanıldığı Nefer zırh sisteminin ilk tanıtımını da yine bugün başlayan 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda gerçekleştiriyor. Kırsal ve kentsel alanlardaki çatışmalarda kullanılmasını öngördükleri araçlar için henüz devletten mayın korumalı araçlar için ihale almayan Katmerciler, talebin oluşacağı görüşünde.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci’nin verdiği bilgilere göre Hızır, güçlü muhabere aracı olarak tanımlanıyor. 4x4 konfigürasyonunda güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak şirketin Ar-Ge merkezinde geliştirilen Hızır, NATO standartlarında, 9 personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara koruma seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli bir araç.

4x4 zırhlı devriye aracı Jeep’e giydirilen Nefer zırhlama sisteminde ise, son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzeme kullanıldı. Şirketin iddiasına göre bu zırhla araç tam yüksek koruma sınıfına sahip oluyor.

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