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TOMA'nın hedefi olan muhabir: Mikrofonu gösterdim ama...

Ankara'da uzun tutukluluk sürelerin protesto etmek için Meclis'e yürümek isteyen gruba, polisin müdahalesi sırasında tazyikli suya hedef olan Ulusal Kanal Muhabiri Hüsna Sarı o anları anlattı

14 Şubat 2014 18:50

Ankara'da uzun tutukluluk sürelerin protesto etmek için dün Meclis'e yürümek isteyen İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile bazı sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup Meclis'e doğru yürüyüşe geçti. Akay Kavşağı üzerinde polis tarafından durdurulan grup üyelerine burada çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında TOMA'dan sıkılan tazyikli suya hedef olan Ulusal Kanal Muhabiri Hüsna Sarı, o anları anlattı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, kameraman arkadaşıyla polis barikatının önünde durduklarını belirten Sarı, herşeyin bir anda geliştiğini söyledi. Uzun tutukluluk süreleri nedeniyle çok sayıda insanın barışçıl bir şekilde meclise yürüyüp basın açıklaması yapmak istediğini kaydeden Hüsna Sarı, "Barışçıl bir gösteriydi. Olayların çıkabileceğini tahmin etmedik. Polis barikatının önünde dururken polisin hiçbir uyarı yapmadan biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi başladı. O sırada anons çekiyordum. İki ateş arasında kaldım"dedi.

Müdahale sırasında polislere mikrofonunu göstererek basın mensubu olduğunu göstermeye çalıştığını ifade eden Sarı, "Şiddetli bir şekilde sırtıma su geldi. O sırada yere uçup yere düştüğümü hatırlıyorum. Ayağa kalkmaya çalıştım. O sırada birkaç defa daha suya maruz kaldım. Kaburgalarımda ciddi ağrı hissettim. Alanda bulunan arkadaşlar daha sonra beni hastaneye götürdü" dedi.

Bir çok gazetecinin toplumsal olaylarda bu tarz olaylara maruz kaldığını ifade eden Sarı, polisin basın mensuplarına kasıtlı olarak müdahale ettiğini düşündüğünü kaydetti.

 

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