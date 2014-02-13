Ankara'da ÖYM protestosuna polis müdahalesi: Muhabir tazyikli suya hedef oldu

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasıyla ve tutukluk sürelerinin 5 yıla indirilmesiyle ilgili Ergenekon ve Balyoz tutuklularının buna dahil edilmeyeceği açıklanmıştı. Buna tepki göstermek için yaklaşık 3 bin kişi Ankara’da Meclis’e yürümek istedi. Akay Caddesi’nin girişinde barikat kuran polis yürüyüşe izin vermedi. Grubun direnmesi üzerine polisin biber gazıyla ilk müdahalesi başladı. Müdahale yaklaşık 10 dakika sürdü.

Müdahaleden yirmi dakika sonra tekrar toplanan gruba polis bu kez TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Bu arada müdahaleden bazı basın mensupları da etkilendi.

Muhabir tazyikli suya hedef oldu

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, müdahale sırasında Ulusal Kanal muhabiri Hüsna Sarı, TOMA'dan sıkılan tazyikli suya hedef oldu. Metrelerce uzağa savrulan Sarı'ya çevredekiler yardım etti.

Olaylar nası gelişti?

İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile bazı sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, "yurtseverlere özgürlük" talebiyle Kızılay Meydanı'nda toplandı. Grup, daha sonra çeşitli sloganlar atarak Güvenpark'tan, Karanfil Sokak'a, buradan da Tunus Kavşağı'na yürüdü.



Tunus Kavşağı'nda barikat kuran polis, grubun basın açıklaması yaparak dağılmasını istedi. Grubun dağılmaması üzerine polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.



Bu sırada CHP Milletvekili Süheyl Batum, polislerle görüşerek, gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını ve hafif yaralanan bir eylemcinin hastaneye kaldırılmasını istedi. Gazdan etkilenerek bayılan bazı göstericiler de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ara sokaklara dağılan grup daha sonra tekrar toplandı.



İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, burada yaptığı açıklamada, polislere seslenerek "Sizden izin istemiyoruz, çünkü siz kimin polisisiniz? Bu sizin son barikatınız" dedi.



Açıklamanın ardından Güven Park'a yürüyen grup, daha sonra dağıldı.