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Politika

Tomanbay CHP'den ayrıldı

CHP’de Demokratik Değişim Hareketi adıyla muhalefet çalışması yürüten CHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, CHP’den istifa etti.

05 Eylül 2008 03:00

CHP’de Demokratik Değişim Hareketi adıyla muhalefet çalışması yürüten CHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, CHP’den istifa etti. İstifa dilekçesinde CHP yönetimini eleştiren Tomanbay’ın, önümüzdeki hafta DSP’ye katılacağı öğrenildi.

CHP baraja kadar indi

Tomanbay, istifa dilekçesini noter kanalıyla CHP Genel Merkezi’ne gönderdi. Bir sayfalık istifa dilekçesinde parti yönetimini suçlayan Tomanbay, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin kurucusu CHP’nin son yıllarda “yöneticilerin parti içi iktidarlarını koruma kompleksine düşmeleri” nedeniyle tümüyle halktan koptuğunu öne sürdü. 

-DSP’YE KATILACAK-

CHP’den istifa eden Tomanbay’ın önümüzdeki hafta DSP’ye katılacağı öğrenildi. Tomanbay’ın, geçtiğimiz hafta DSP Genel Merkezi’nde DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’i ziyaret ettiği belirtildi.

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