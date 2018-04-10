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Dünya

Tomahawk füzelerini taşıyan ABD gemisi Kıbrıs'tan ayrıldı; Rus uçakları havalandı

ABD destroyeri USS Donald Cook'un 60 adet Tomahawk füzesi taşıdığı iddia edildi

10 Nisan 2018 02:38

60 adet Tomahawk taşıdığı iddia edilen ABD destroyeri USS Donald Cook, Güney Kıbrıs'taki Larnaka limanından ayrıldı. Destroyerin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.

'Arleigh Burke' sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldği ve gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia edildi. Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

ABD Donanması ise geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. USS Donald Cook'un Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiği iddiaları da yalanlandı

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