TOMA üreticisi tarihinin en yüksek kârını elde etti!

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) üreticisi Katmerciler, 30 yıl önceki kuruluşundan bu yana en yüksek gelir ve kârını 2015 yılında elde ettiğini açıkladı. Katmerciler'den yapılan açıklamada, "Katmerciler, gelirlerini yüzde 83 artırarak 310 milyon liraya, esas faaliyet kârını yüzde 153 artırarak 45.7 milyon liraya yükseltirken şirketin net kârı yüzde 103’lük artışla 18.6 milyon lira oldu" denildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 2014 Ekim ayında da Emniyet Genel Müdürlüğü ile 65 adet TOMA için 13.68 milyon euro ve kasım ayında da 50 adet TOMA için 11.78 milyon euro olmak üzere toplam 115 TOMA için 25.46 milyon euroluk sözleşme imzalamıştı. İzmir merkezli araç üstü ekipman üreticisi Katmerciler 1985 yılında kuruldu. 30’uncu kuruluş yılında elde edilen bu sonuçların şirket tarihinin en iyi mali performansı olduğunu belirten Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Mehmet Katmerci, “Öncelikli hedefimiz savunma sanayinde yer almak. Bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu sonuçlarla çıtamızı yükselttik, kendi zirvemizi daha yukarı taşıdık" dedi.

Sürdürülebilirliği temel iş felsefesi olarak kabul ettiklerinin altını çizen Katmerci şunları söyledi: "Her açıdan sağlam ve güçlü bir bilanço açıkladık. Her zaman söylediğimiz gibi, geniş ürün gamımızla, en hızlı, en iyi, en kaliteli üretimi yapan bir şirket olarak ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücümüzü daha da artırıyoruz. Şimdi hedef, yeni yatırımların da katkısıyla bu çıtayı daha yükseğe taşımak" diye konuştu ve açıklamasını şöyle sürdürdü: "Şirketimiz için büyüme ve kârlılıkta yeni bir kulvar olma özelliği taşıyan savunma sanayine yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Ağırlıklı olarak bu sektöre üretim yapmak üzere Ankara’da inşası devam etmekte olan ve tamamı özkaynaklardan finanse edilen yeni fabrikamızın kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere. Katma değeri yüksek ürünlerimiz için Avrupa’da pazar araştırmalarımız devam ediyor."

Katmerciler, geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, savunma sanayi ve güvenlik kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılayacak araç ve ekipman üretim tesisi için Ankara'da 2 milyon dolar tutarında yatırım planladığını açıkladı. Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Şirketimiz, büyümesini ve karlılığını devam ettirmek, özellikle savunma sanayi ve güvenlik kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik her türlü makina, ekipman ve araç üretimini gerçekleştirmek amacıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi Ankara adresinde yer alan arsa üzerinde yaklaşık iki milyon dolarlık yatırım planlanmaktadır. Yatırımın tamamı öz kaynaklarımız ile finanse edilecek olup, 2016 Yılı İlk çeyreği sonuna kadar tesisimizin tamamlanması planlanmaktadır" denildi.