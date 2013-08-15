TOMA ihalesini kazanan şirketin CEO'su: Gezi ile dünyaya açıldık

16 Mayıs'ta kazandığı TOMA ihalesiyle gündeme gelen Katmerciler şirketinin CEO'su Mehmet Katmerci Gezi Parkı protestoları ile Türkiye'nin dünyada TOMA üretimi ile gündeme geldiğini söyledi. Eski AKP milletvekili İsmail Katmerci'nin oğlu olan Mehmet Katmerci, Bloomberg News'ten Taylan Bilgiç'e konuştu.

Radikal’de yer alan habere göre, Haziran ayı boyunca süren gösterilerin dünya medyasında yayınlanmasıyla birlikte şirketin ürettiği TOMA'lara uluslararası talebin arttığını belirten Katmerci, “İnsanlar dünya medyasında, Türkiye'nin bu tür araçlar üretebildiğini gördüler” dedi.

Hedefleri 60 TOMA

2012'de 10 TOMA satan Katmerciler'in, bu yılki hedefi ise 60… Haziran ayı başından beri Katmerciler'in hisseleri borsada yüzde 14 değer kazandı. BIST-100 endeksi ise aynı dönemde yüzde 1.8 değer kaybetti. Katmerciler, yılbaşından bu yana yüzde 41 değer kazandı. Aynı dönemde BIST-100 yüzde 3.4 düştü.

2012 itibariyle Katmerciler, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ederken kilit pazarları Irak, Azerbaycan ve Libya oldu.