T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOMA ihalesini kazanan şirketin CEO'su: Gezi ile dünyaya açıldık

TOMA ihalesiyle gündeme gelen Katmerciler şirketinin CEO'su Mehmet Katmerci, 'Gezi' olayları ile Türkiye'nin dünyaya TOMA üretimi yapabileceğini gösterdiğini söyledi

15 Ağustos 2013 15:17

16 Mayıs'ta kazandığı TOMA ihalesiyle gündeme gelen Katmerciler şirketinin CEO'su Mehmet Katmerci Gezi Parkı protestoları ile Türkiye'nin dünyada TOMA üretimi ile gündeme geldiğini söyledi.  Eski AKP milletvekili İsmail Katmerci'nin oğlu olan Mehmet Katmerci, Bloomberg News'ten Taylan Bilgiç'e konuştu.

Radikal’de yer alan habere göre, Haziran ayı boyunca süren gösterilerin dünya medyasında yayınlanmasıyla birlikte şirketin ürettiği TOMA'lara uluslararası talebin arttığını belirten Katmerci, “İnsanlar dünya medyasında, Türkiye'nin bu tür araçlar üretebildiğini gördüler” dedi.

 

Hedefleri 60 TOMA

 

2012'de 10 TOMA satan Katmerciler'in, bu yılki hedefi ise 60… Haziran ayı başından beri Katmerciler'in hisseleri borsada yüzde 14 değer kazandı. BIST-100 endeksi ise aynı dönemde yüzde 1.8 değer kaybetti. Katmerciler, yılbaşından bu yana yüzde 41 değer kazandı. Aynı dönemde BIST-100 yüzde 3.4 düştü.

2012 itibariyle Katmerciler, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ederken kilit pazarları Irak, Azerbaycan ve Libya oldu.

ETİKETLER

tomagezi parkıtaksimihalemehmet katmerci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24