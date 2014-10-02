Tom ve Jerry'ye 'ırkçılık' uyarısı

“Amazon” internet sitesinin video yayını yapan "Amazon Prime Instant Video" sitesinde yayımlanan “Tom ve Jerry” çizgi filmlerini, "ırkçı" unsurlar içerdiği konusunda yasal bir uyarıyla yayımladı.

Bazıları 70 yıl önce yapılmış çizgi filmlerin başlangıcında, "Tom ve Jerry filmi, bir zamanlar Amerikan toplumunda sıkça karşılaşılan etnik ve ırkçı önyargılar içerebilir. Bu önyargılar o zaman yanlıştı, şimdi de yanlış" ibaresi bulunuyor.

Çizgi filmin eski bölümlerinde siyahi bir hizmetçinin yer almasının verilen uyarı için bir örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

Videoların başlangıcında uyarı mesajı olarak şu görüntü yer alıyor: