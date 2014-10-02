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Kültür-Sanat

Tom ve Jerry'ye 'ırkçılık' uyarısı

Çizgi film serisi Tom ve Jerry'nin bir film izleme sitesindeki videolarının başlangıcında 'ırkçı unsurlar içerdiği' uyarısı bulunuyor

02 Ekim 2014 13:04

“Amazon” internet sitesinin video yayını yapan "Amazon Prime Instant Video" sitesinde yayımlanan “Tom ve Jerry” çizgi filmlerini, "ırkçı" unsurlar içerdiği konusunda yasal bir uyarıyla yayımladı.

Bazıları 70 yıl önce yapılmış çizgi filmlerin  başlangıcında, "Tom ve Jerry filmi, bir zamanlar Amerikan toplumunda sıkça karşılaşılan etnik ve ırkçı önyargılar içerebilir. Bu önyargılar o zaman yanlıştı, şimdi de yanlış" ibaresi bulunuyor.

Çizgi filmin eski bölümlerinde siyahi bir hizmetçinin yer almasının verilen uyarı için bir örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

Videoların başlangıcında uyarı mesajı olarak şu görüntü yer alıyor:

 

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