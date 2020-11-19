Tom ve Jerry filminin 2021’de izleyiciyle buluşması bekleniyor

Çizgi film tarihinin sevilen karakterlerinden Tom ve Jerry’nin birbirlerine karşı verdikleri kavgayı 2021’de yayımlanacak yeni bir filmle devam ettirmeleri bekleniyor.



Birbirlerini yok etmek için bugüne kadar binlerce plan yapan düşman kedi ve farenin yeni maceraları beyaz perdeye taşınacak. Bahsi geçen film, Jerry’nin planlarını engellemek amacıyla Tom ile anlaşan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

Kayla yeni çalışmaya başladığı otelde büyük bir düğün organizasyonunu bozmak için bekleyen Jerry’i etkisiz kılmak için Tom’dan yardım istiyor. Heybetli düğünün tasarlandığı biçimde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyorlar. Ancak Jerry de ortalığı toz duman etmek için ellerini ovuşturuyor.

Tom ve Jerry’nin daha karşı karşıya gelişlerine tanık olan herkes hikâyede kedinin nadiren kazandığını bilir ancak bu sefer nasıl bir son yazıldığı merak konusu. Acaba Tom bu sefer kazanabilecek mi?

Bahsi geçen projede Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost ve Ken Jeong gibi isimler yer alacak.

Filmin Mart 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.