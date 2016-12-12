Tom Tomsk iflas etti, tüm futbolcular serbest kaldı

Rusya'nın köklü takımlarından Tom Tomsk, iflasın eşiğinde! Rusya Premier Lig ekibi, ekonomik kriz nedeniyle tüm oyuncularını bedava satışa çıkartıyor.



Rus takımından yapılan açıklamada, ''Tüm futbolcularımız 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren serbest kalacaktır'' denildi.

Tüm oyuncularını elden çıkartacak olan Tom Tomsk, ligi genç takımındaki futbolcuları ile bitirecek. Tomsk, 17 maç sonunda ligde 9 puanla son sırada yer alıyor ve -23 averajı bulunuyor.

Rus ekibinin kadrosunda Vitali Djakov, Kirill Kombarov, Ognjen Vranjes ve Pavel Golyshev gibi önemli futbolcular yer alıyor.