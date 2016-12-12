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Spor

Tom Tomsk iflas etti, tüm futbolcular serbest kaldı

Rus ekibi Tom Tomsk, ekonomik kriz nedeniyle iflas etti. Yapılan açıklamada tüm oyuncular 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren serbest kalacak

12 Aralık 2016 12:46

Rusya'nın köklü takımlarından Tom Tomsk, iflasın eşiğinde! Rusya Premier Lig ekibi, ekonomik kriz nedeniyle tüm oyuncularını bedava satışa çıkartıyor.

Rus takımından yapılan açıklamada, ''Tüm futbolcularımız 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren serbest kalacaktır'' denildi.

Tüm oyuncularını elden çıkartacak olan Tom Tomsk, ligi genç takımındaki futbolcuları ile bitirecek. Tomsk, 17 maç sonunda ligde 9 puanla son sırada yer alıyor ve -23 averajı bulunuyor.

Rus ekibinin kadrosunda Vitali Djakov, Kirill Kombarov, Ognjen Vranjes ve Pavel Golyshev gibi önemli futbolcular yer alıyor.

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