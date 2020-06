Tom & Jerry ve Temel Reis'in yaratıcısı Gene Deitch hayatını kaybetti

Oscar ödüllü animatör, illüstratör ve film yapımcısı Gene Deitch, 95 yaşında Prag’daki evinde 16 Nisan'da hayatını kaybetti. Deitch özellikle Tom & Jerry ve Temel Reis serisindeki çalışmaları ile biliniyordu.

Deitch’in ölüm haberi, sanatçının Çek yayıncısı Petr Himmel tarafından açıklandı. Sanatçının ölüm nedeni ya da ölümüne dair başka ayrıntılar açıklanmadı. Deitch evli ve üç çocuk babasıydı.

Web Tekno'da yer alan habere göre, Eugene Merrill Deitch ismiyle 8 Ağustos 1924’te Chicago’da doğan Gene Deitch, çocukluğunda Kaliforniya’ya taşınmıştı. Bir süre pilot olmak için çalışan ancak sağlık testini geçemeyen sanatçı, daha sonrasında pazarlama ve animasyona yönelmişti. Kariyerinde pek çok ödül kazanan sanatçı, 20th Century Fox’a bağlı Terrytoons’ta da yöneticilik yapmıştı.

Deitch ayrıca Sidney The elephant, Gaston le Crayon gibi karakterlerin de yaratıcısı olmuştu.

1958 yılında Sidney’s Family Tree ile Oscar adayı olan sanatçı, 1960’da Munro ile ödülü kucaklamıştı. Daha sonra iki defa daha ödüle aday gösterilen Deitch ayrıca Temel Reis çizgi filmlerinde ve Tom ve Jerry kısa filmlerinde görev yaptı.

1959 yılında gelecekte eşi olacak animasyon yapımcısı Zdenka Majmanova ile tanışmasının ardından Prag’a taşınan sanatçı, burada geçirdiği yıllarda 70’den fazla animasyon filme ve televizyon dizisine imza attı. Hatıralarını anlattığı For the Love of Prague isimli kitapta Deitch kendisini “30 yıllık Komünist Parti diktatörlüğünde Prag’da yaşayan ya da çalışan tek özgür Amerikalı” olarak tanımlıyor.