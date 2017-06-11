Tom Hardy’den ölen köpeğine duygusal veda

Çok sevdiği köpeğini kaybeden ünlü oyuncu Tom Hardy, “Hayat sensiz çok sessiz. Seni asla unutmayacağım” sözleriyle veda etti.

Bir çeşit kas iltihabı hastalığı olan polimiyozit nedeniyle kaybettiği çok sevdiği köpeğine veda eden İngiliz oyuncu, “En ama en yakın arkadaşım” dediği köpeği için bloğunda şunları yazdı:

“Hayat sensiz çok sessiz. Sen bir evcil hayvandan daha fazlasıydın. Bir aile üyesiydin, bir arkadaştın. Seni asla unutmayacağım.”

39 yaşındaki oyuncu ayrıca, “Benimle birlikte birçok sette bulundu. Onu tanıyan herkes çok sevmişti. İçinde hiçbir kötülük yoktu. Tek bildiği şey, sevgiydi. Birçok kişiyi etkilediğini düşünüyorum. Bizi bulduğun için teşekkürler Woody, seni unutmayacağız” sözleriyle köpeğine veda etti.