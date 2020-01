Tom Hanks'in eşi Türk çıktı

Ünlü oyuncu Tom Hanks'in eşi Rita Wilson'ın babası Türk çıktı. Wilson, İskeçe Yassıörenli bir Türk ve Müslüman olan babası Hasan İbrahimov'un kimliğini gizliyor.

Habertürk Gazetesi yazarı Yavuz Semerci, bugünkü köşesinde ünlü sinema oyuncusu Tom Hanks'in eşi Rita Wilson'ın Türk olduğunu sakladığını yazdı.

NBC kanalında yayınlanan 'Who do you think you are?' başlıklı programda babasının izlerini süren Hanks'in oyuncu ve yapımcı eşi Wilson, amcası Nevzat ile sarılıyor. Program Yunanistan'da başlıyor ve Bulgaristan'da devam ediyor. Ancak, tek bir kelime Türkçe ya da Türkiye ile ilgili bir bilgi verilmiyor.

İzlediği bölgelenin Türk köyü olduğuna emin olan Semerci ise internet üzerinden kapsamlı bir araştırma yapıyor. Wikipedia kayıtlarında Rita Wilson'ın babasının Bulgaristan'da doğduğu, gerçek soyisimlerinin İbrahimoff olduğu ve ailenin soyismini 1956 yılında Wilson olarak değiştirdiği yazıyor.

NBC sitesindeki program tanıtım videolarında ise, Bulgar resmi kaynaklarına göre Rita Wilson'ın babasının ismi Hassan Halilov İbrahimov olarak geçiyor. İbrahimova'nın 15 Nisan 1921'de Yassoren Xanti'de doğduğu, Bulgar vatandaşı ve Müslüman olduğu bilgisi veriliyor.

Xanti'nin Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe, Yassoren'in de İskeçe'ye bağlı Yassıören Köyü olduğunu belirten Semerci; yazısına, 'Tom Hanks'ın çocukları Türk kanı taşıyor' sözleri ile son veriyor.