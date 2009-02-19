Tom Hanks'a CERN görevi

Büyük Patlama deneyi için yaklaşık 8 ay önce çalıştırılan ancak beşinci gününde arıza yaptığı için durdurulan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın yeniden çalıştırılacağı gün düğmeye Tom Hanks basacak



CNNTÜRK'ün haberine göre yeraltında bulunan dev makine dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı unvanına sahip. Elektrik bağlantısındaki sorun nedeniyle arıza yapan çarpıştırıcı CERN'e 20 milyon sterlinlik ek bir maliyet getirmişti.



Dan Brown'ın romanından uyarlanan yeni filmi "Melekler ve Şeytanlar"da CERN'den çalınan karşı maddeyi Vatikan'da bulmaya çalışan bilim adamı Robert Langdon'u canlandıran Tom Hanks, filmin bazı kısımlarında CERN'ün kompleksinde çekildiğini kaydetti.



13 Şubat'ta Tom Hanks'in de aralarında bulunduğu film ekibi CERN'ün binasını gezmişti. Laboratuvar hakkında bilgi alan ekip sempatik tavırlarıyla dikkat çekmişti.



CERN'ün iletişim müdürü James Gillies de ekibin ziyaretine karşılık jest olarak büyük hadron çarpıştırıcısını başlatma görevini Tom Hanks'e verdiklerini duyurdu.



En son Eylül 2009'a ertelendiği bildirilen deneyin yeniden başlatılacağı tarih konusunda halen kesin bir bilgi verilemiyor.

