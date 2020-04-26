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Magazin

Tom Hanks ve Rita Wilson, Koronavirüs aşısı için kan ve plazma bağışlayacak

26 Nisan 2020 17:57

Koronavirüs'ü yenen Rita Wilson - Tom Hanks çifti, aşı çalışmalarında kullanılmak üzere kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. ABD'li aktör, İngilizce karşığı vaccine'den hareketle aşıya bir de isim buldu: "Hank-ccine."

Ünlü oyuncu Tom Hanks, 12 Mart'ta film çekimi için bulunduğu Avustralya'da eşi Rita Wilson ile kendisine yapılan testlerin sonucunda Koronavirüs'e yakalandıklarını açıklamıştı. 

Çift; hemen gözetim altına alınan ve zorlu bir sürecin ardından Koronavirüs'ü yendi. Mart sonunda da evlerine, Los Angeles'a döndü.

Oscar'lı oyuncu ile eşi, şimdi Koronavirüs aşısı çalışmalarında kullanılmak üzere kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Usta aktör, İngilizce karşığı vaccine'den hareketle aşıya bir de isim bulmuş. Tom Hanks, kendi antikorlarını taşıyan kan ve plazmadan aşı üretilirse ona "Hank-ccine" diyecek.

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