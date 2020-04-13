Tom Hanks Koronavirüs tedavisinden sonra ilk kez ekranda

Yeni tip Koronavirüs'ü yenen aktör Tom Hanks, Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programının sunuculuğunu üstlendi. Programı evinden sunan Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir kıyafet giydiğini açıkladı.

Eşiyle birlikte Koronavirüs'e yakalanan ve kısa bir süre içerisinde de virüsü yenen çifften Tom Hanks, hastalıktan sonra ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telekonferans uygulaması kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu ise Koronavirüs'ü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı.

63 yaşındaki oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, “Evden program sunmak biraz garip” ifadesini kullandı. Eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.

Hanks, "Virüs konusunda madendeki kanarya gibiydim, teşhis konduktan sonra her zamankinden daha fazla Amerika'nın babası gibiydim. Kimse beni uzun süre etrafında istemiyordu, insanları huzursuz ediyordum." diye konuştu. Hanks açıklamalarında Avustralya ve ABD'deki sağlık hizmeti farkı hakkında da esprili yorumlarda bulundu.