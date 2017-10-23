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Yaşam

Tom Hanks: Kaygılıysanız tarih okuyun ve ne yapmanız gerektiğini bulun

"Yaşananlar sizi kaygılandırıyorsa tarihe bakın ve ne yapabileceğinize karar verin, çünkü hepsi orada"

23 Ekim 2017 15:34

Çeviri - Gonca Tokyol

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, günümüzde yaşananlarla ilgili kaygı duyan insanlara geçmişte yaşananları okumaları tavsiyesinde bulundu. Hanks, “Tarih okuyun ve ne yapacağınızı bulun çünkü her şey orada yazıyor” dedi.

Ulusal Arşiv Vakfı’nın Washington’daki yıllık yemeğinde ödül alan Hanks, “İnsanlar bugün yaşananlarla ilgili üzgün. Kızgınlar, bıkkınlar ve öfkeliler. Eğer bugün yaşananlar sizi kaygılandırıyorsa tarihe bakın ve neler yapabileceğinize karar verin, çünkü hepsi orada” diye konuştu.

"Yıkım, sosyal değildir"

ABD’deki ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesine sebep olan konfederasyon heykelleri ve Kristof Kolomb anıtlarıyla ilgili de konuşan ünlü oyuncu, diyalog kurmanın önemine dikkat çekti.

ABD’nin kuruluşunda neler yaşandığının yeniden değerlendirmeye tabii tutulması ve diyalog kurulması gerektiğini ifade eden Hanks, bu tartışmanın heykellerin yıkımını içermek zorunda olmadığını kaydetti. Hanks, “Yıkım, sosyal değildir. Entelektüel olun, zeki olun, bununla ilgili yazın, konuyu gündeme getirin ve hakkında konuşun” yorumunda bulundu.

“Dünyanın en büyük eline yüzüne bulaştırmalarından biri”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijer'de ölen ABD'li askerin eşine, "Başına gelebilecekleri biliyordu" dediği iddialarını da CNN’e değerlendiren Hanks, “Sadece gazetelerden okuduğum kadarını biliyorum ve eğer bana sorarsanız dünyanın en büyük eline yüzüne bulaştırmalarından biri gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

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