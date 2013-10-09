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Kültür-Sanat

Tom Hanks diyabet hastası

Tom Hanks, Amerikan CBS kanalında katıldığı bir programda tip 2 tür diyabeti olduğunu söyledi

09 Ekim 2013 14:21

Oscar ödüllü ünlü aktör Tom Hanks, diyabet hastası olduğunu açıkladı.

David Letterman’a konuşan Hanks, “Doktoro gittim, bana ’20 yıldır yüksek kan şekeriyle savaşıyorsun, artık mezun oldun. Tebrik ederim tip 2 tür diyabet hastasısın” sözleriyle hasta olduğunu öğrendiği anı anlattı.

2 kez Oscar kazanan 57 yaşındaki aktörün, rol aldığı filmler için geçirdiği değişimler yüzünden diyabet olduğu düşünülüyor. Hanks, 1992 yapımı 'A League of Their Own' filmi için 15 kilo almış, 8 yıl sonra 'Cast Away' filmi için ise 25 kilo vermişti.

Tom Hanks'in yeni filmi 'Captain Philips' 25 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek.

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