Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş

ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.

Tom Cruise da teklif almıştı

ABC kanalında yayınlanan ve Jimmy Kimmel tarafından hazırlanıp sunulan 'Jimmy Kimmel Live!' programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın "Shatner'dan önce Jeff Bezos tarafından uzaya sizin gitmeniz istendiği doğru mu?" sorusuna, "Evet, fakat belli bir ücret ödemem karşılığında" yanıtını verdi.