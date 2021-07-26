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Erkekler Senkronize 10 metre Platform kategorisinde Büyük Britanya'yı temsilen partneri Matty Lee ile altın madalya kazanan Tom Daley, "Eşcinselim ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonuyum demekten inanılmaz derecede gurur duyuyorum" dedi.

Altın madalyayı kazandıktan sonra konuşan Daley, "Gençliğimde olduğum kişi sebebiyle hiçbir şey başarabileceğimi düşünmezdim. Bir Olimpiyat şampiyonu olmam her şeyi başarabileceğinizi gösteriyor" dedi.

"Gençken hep yalnız, farklı ve dışalanan kişi olduğumu düşünürdüm" diyen Daley, "Umarım şu anda dünyanın herhangi bir noktasındaki, herhangi genç bir LGBT birey şimdi ne kadar yalnız hissederse hissetsin yalnız olmadığını görüyordur. Her şeyi başarabilirsiniz" dedi.