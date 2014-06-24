Tom Cruise'un 'Star Wars'ta ne işi var?

Hollywood'un yıldız ismi Tom Cruise'un, 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin son filminde oynayacağı iddiası filmin hayranlarını ayağa kaldırdı.

İngiliz The Sun gazetesi, çekimleri devam eden ‘Yıldız Savaşları: Bölüm VII’ filminin ABD ’li yönetmeni J.J. Abrams’ın Hollywood’un yıldız ismi Tom Cruise ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Tom Cruise bir haftadan fazla bir süredir Londra’da ve haftasonu ‘Yıldız Savaşları’nın yönetmeni J.J. Abrams ile görüştü. Geçen cumartesi gecesi Belgravia Oteli’nde yemekte buluştular” dedi.

12 Haziran’da Han Solo karakterini canlandıran ünlü Amerikalı oyuncu Harrison Ford sakatlanmıştı. Filmin çekildiği Pinewood Stüdyoları’ndaki sette bir hidrolik kapının üzerine düşmesi sonucu Ford’un bacağındaki bir kemiğin çatladığı ortaya çıkmıştı.

Filmin 18 Aralık 2015’te izleyiciyle buluşması planlanıyor. Tom Cruise halen dünyada film başına en çok ücret alan oyunculardan biri. 51 yaşındaki aktör ‘kasıntı pozları’ nedeniyle Hollywood’un ‘en antipatik’ yıldızları arasında da gösteriliyor.

Haberin The Sun da yer alması üzerine Star Wars tutkunları “Bu adamın bu filmde ne işi var” diyerek internet forumlarında tepkilerini dile getirmeye başladı.