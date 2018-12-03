"Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu"

ABD medyası, Scientology'nin 22 yıllık üyesi Valerie Haney'in anlattıklarını konuşuyor. Haney, Scientology mensubu ünlü aktör Tom Cruise hakkında, "Tom Cruise'un kız arkadaşını bulmak için seçmeler oldu" dedi.

Scientology Kilisesi'nin eski üyesi Valerie Haney, Scientology'den nasıl kaçtığını ABD'li bağımsız blog yazarı Leah Remini'ye anlattı. Scientology'in eski üyesi, "Tom Cruise, Scientology'nin lideri David Miscavige'e tanrı gibi tapıyor" dedi.

Haney, 22 yıllık Scientology geçmişinde pek çok kişinin 'hayat arkadaşını' seçmelerine yardımcı olduğunu anlattı. Valerie, "Tom Cruise'un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?" sorusuna "kesinlikle evet" diyerek yanıt verdi.

Yıllarca konuşulan, "Cruise'un kız arkadaşı için Scientology'den onay alması" söylentileri de böylelikle doğrulamış oldu. Daha önce ünlü aktris Scarlett Johansson da Cruise ile sevgili olmak için bu seçmelere girdiği iddiasını reddetmişti.

Scientology'den ise iddiaların ardından açıklama geldi. Scientology, "Valerie Hamey'in asılsız iddialarını reddediyoruz. Kendisi Leah Ramini'nin paralı bir çalışanıdır" dedi.



Scientology'in bir diğer eski üyesi Leah Ramini de Cruise'un boşanma sonrası Katie Holmes'tan olan kızı Suri'yi bir daha görmediğini, buna da Scientology'nin kurallarının sebep olduğunu açıklamıştı.