"Tom Cruise'u döverken çok zorlandım"

‘Mumya’ filminde Tom Cruise ile başrolü paylaşan Sofia Boutella, "Tom’u dövmem gereken bir sahne vardı, bana süper zor geldi o sahne" dedi.

10 yıl boyunca Madonna’nın dansçısı olarak çalışan, Rihanna gibi pek çok ünlü şarkıcının klibinde dans eden Botella, dansçılıktan oyunculuğa geçtikten sonra ‘Star Trek Beyond’ gibi önemli yapımlarda rol aldı.

Mumya filmi ilk teklif edildiğinde kabul etmediğini söyleyen 35 yaşındaki Boutella, “Senaryoyu okudum ve dürüst olmak gerekirse korktum. Çünkü Star Trek’te makyaj koltuğunda çok fazla zaman harcıyordum, Mumya’da yeniden aynı şeyi yaşayacağımı düşündüm. Filmde canavarı oynamaktan da korkuyordum, o yüzden ‘Hayır’ dedim” ifadesini kullandı.

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Boutella, yönetmen Alex Kurtzman ile konuştuktan sonra makyaj için harcayacağı vakti sorun etmemeye karar verdiğini ve teklifi kabul ettiğini anlattı. Teklifi kabul ettikten sonra filmde Tom Cruise’un da rol aldığını öğrenen Boutella, “Tom Cruise ile çalışmak bir ayrıcalık” dedi.

Tom Cruise gibi bir Hollywood yıldızıyla birlikte oynamanın üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Boutella, “Onun karşısında çok iyi oynamak istedim. Kendime karşı acımasız bir insanım ama Tom beni çok rahatlattı ve iyi hissettirdi. Sette onunla çalışan herkese aynı düzeyde davranılmasını istedi. Bir şeye ihtiyacımız olursa her konuda yardıma hazır olduğunu belirtti. Yani baskıyı öyle güzel şekilde kırdı ki, onun için ne desem az kalır” diye konuştu.

Boutella, Tom Cruise için ayrıca, “Bizlerle çekimler boyunca hem zamanını hem de bilgisini paylaşmaya çok açıktı. Tom Cruise gerçekten olağanüstü biri. İşine çok odaklı, ayrıca fazlasıyla karizmatik bir adam” dedi.

Boutella, Mumya filminin çekim sürecini şöyle anlattı:

“Sadece makyaj için 6 saat harcıyordum ama karakteri makyajsız hissetmem mümkü değildi. 24 farklı ekran ve efekt testi yaptık. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Sanırım ne kadar sabırlı olduğumun farkına vardım bu projede.”

Ünlü oyuncu, canlandırdığı Prenses Amunet karakterini şöyle tarif etti:

“Uyandıktan sonra içindeki tüm öfke ve nefreti kusan bir kadın Amunet. Hepimiz hayatımızın bir döneminde kandırılmış, yaralanmış hissetmişizdir. Ama onun intikam almak için izlediği yol acımazsızca. Amunet, yaşadığı kötü deneyim yüzünden böyle bir yol seçmiş. Kendisine yaplan haksızlığa karşı bir protesto, bir haykırış içinde olan bir kadın.”

Boutella, çekerken zorlandığı sahneyi ise şöyle anlattı:

“Tom’u (Cruise) dövmem gereken bir sahne vardı, nedense bana süper zor geldi o sahne. Hem fiziksel olarak minyon bir kadınım hem de o öfke ve şiddeti içimde nasıl bulacağımı bilemedim. O sahneyi tekrar tekrar çekmek zorunda kaldık. Çünkü deliye dönmem gerekiyordu ve Tom bir noktada yardımcı olmak için beni çıldırttı.”