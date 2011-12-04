Tom Cruise’tan Tac Mahal’a ziyaret

T24 - Hollywood yıldızı Tom Cruise "yıllardır görmeyi arzu ettiği" Tac Mahal'i ziyaret etti. Burada poz veren Cruise “Çok heyecanlıyım” dedi.



Ünlü oyuncu Tom Cruise, "Görevimiz Tehlike" serisinin son filmi "Hayalet Protokolü"nün dünya prömiyerine birkaç gün kala Hindistan'ın simgesi, beyaz mermerden yapılan Tac Mahal'i ziyaret etti.



Tom Cruise, Hindistan'da bulunduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Tac Mahal'i, filmde Hindistanlı bir işadamını canlandıran Bollywood yıldızı Anil Kapoor ile birlikte gezen Cruise, "Hayatım boyunca Hindistan'a gelmeyi istedim, o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.





