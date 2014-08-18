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Tom Cruise, Yonca Evcimik'i Twitter'da takibe aldı

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, Yonca Evcimik'i Twitter'da takip etmeye başladı

18 Ağustos 2014 17:35

Amerikalı aktör Tom Cruise, Yonca Evcimik'i Twitter'da takip listesine ekledi. Yonca Evcimik’in, “yıllardır platonik aşk beslediğini” söylediği Tom Cruise'a attığı "Ruh ikiziyiz" mesajının ardından Cruise Yonca Evcimik'i Twitter 'dan takibe aldı.

 

Mesaj yağmuruna tuttu

 

Radikal'de yer alan habere göre, yıllardır hayranı olduğu oyuncuya Twitter, Facebook ve Instagram'da ilan -ı aşk eden Evcimik, verdiği mücadelenin karşılığını aldı. Cruise, kendisini mesaj yağmuruna tutan Evcimik'i takibe aldı. 

 

Tom ben senin ruh eşinim! 

 

Durumu sevinçle karşılayan Evcimik "Artık ne kadar çok mesaj attıysam, Tom Cruise beni takibe aldı" dedi. Evcimik, son olarak Twitter'da Cruise'a 'Beni takip etmelisin. Yoksa ruh eşini kaçıracaksın, inan bana' diye yazmıştı. 

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